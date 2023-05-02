Псюк Мариан Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Псюк
- Имя
- Мариан
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 06 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 565
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15876. ПСЮКЪ, МАРІАНЪ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ченстохов. у., гм. Ванцержовъ, д. Завада. 39 л., рд. т. же у. и гм. въ д. Старчѣ; — М. С. г. Новорадомска, 16, 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 6 Янв. 909. | 905 16396 1647 У. | 98 72435 1701 М. | 902 100546 271 У. | 95 96783 1655 У. | 902 83065 172 М.
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