Удалой Денис Афанасьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Удалой
- Имя
- Денис
- Отчество
- Афанасьев
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 416
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140284. УДАЛОЙ, ДЕНИСЪ АФАНАСЬЕВЪ. К. Переяслав. у., Демьянск. в., д. Гречаниковъ, 20 л.; — Лубенск. О. С., 4 п. 134, 135, 140, 149 и 1614 У., тюр. 6 м. Исп. въ Окт. 909.
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