Манурин Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанурин Павел Михайлович

Манурин Павел Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Манурин
Имя
Павел
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
27 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8722. МАНУРИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 28 л., Мелекесск. у., Старо-Сарчинск. в., л. Новой-Подбелки. Н. С. 2 уч. Мелекесск. у. Ст. 140, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 27 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.