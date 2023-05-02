Пайкин Абрам Менделев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пайкин
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Менделев
- Дата исполнения приговора
- 14 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 188
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34376. ПАЙКИНЪ, АБРАМЪ МЕНДЕЛЕВЪ. Сс.-каторжн., 40 л., рд. въ г. Полоцкѣ; — Читинск. О. С. (во 2 р., 1 р. Губ. С.), 134, 135, 1450 и 4 п. 1453 У., п. б 1 отд. § ІІ 437, п. а, отд. 2 § І 445 и п. а § ІІІ 467 У. о сс., каторж. раб. безъ срока, съ содерж. въ отрядѣ испытуем. 12 л. Исп. 14 Марта 905.
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