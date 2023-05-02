Фахрутдинов Шарафутдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фахрутдинов
- Имя
- Шарафутдин
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 481
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154960. ФАХРУТДИНОВЪ. ШАРАФУтдинъ. К. Лаишев. у., Зюзинск. в., д. Чубаевой, 28 л; — Казанск. О. С. 30 Сент. 909, 114, 152, 1641, 1654, 2 ч. 1655, 9 и 1655 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 30 Мая 907 г. (1 ч. 1647 У. — арест. отд. 1 г.) и напеч. въ 906 г. № 32207, каторж. раб. 4 г. Исп. 9 Нояб. 909. | 904 93015 169 М.
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