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Холин Иван Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Холин
Имя
Иван
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
08 декабрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 656
Источник
Скан
Оригинальная запись
18398. Холинъ, Иванъ Павловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кадников. у., Большемургинск. в., д. Ножевницы, 33 Л.; — Вологод. О. С., 2 п. 134. 135, 2 ч. 1655 и 1 п. 1659¹ У., арест. отд. 3½ г. Исп. 8 дек. 908. 906 59530 1655 У. | 96 38900 1647 У. 900 112110 1647 У. | 93 60386 170¹ М. 98 101017 1647 У.

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