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Яковлев Иван

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковлев
Имя
Иван
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 376
Источник
Скан
Оригинальная запись
12465. ЯКОВЛЕВ, ИВАН, 39 л. Гр. Усть-Медведицк. окр. и ст.; — Н. С. 2 р. Усть-Медведицк. окр. Покуп. крад., лиш. св. 1 г. условно, по амн. нак. сокр. до 4 м.

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