Цыплов Яков Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цыплов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141028. ЦЫПЛОВЪ, ЯКОВЪ ИВАНОВЪ. К. Владимірск. г., Юрьевск. у., Глумовск. в., д. Зубатова, 33 л.; — Г. С. 2 уч. г. Ив.-Вознесенска Шуйск. у. 31 Окт. 909, 172 М. (покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 31 Окт. 909.
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