Грабовенко Сергей Наумов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грабовенко
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Наумов
- Дата исполнения приговора
- 05 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 99
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144786. ГРАБОВЕНКО. СЕРГѢЙ НАУмовъ. Сс.-пос., 27 л., рд. Балтск. у., въ д. Лицовиновкѣ; — Одесск. С. П., 1 ч. 313 У. и § ІІ 4 п. 445 У. о сс., Каторж. раб. 3 г. Исп. 5 Марта 909. | 904 57922 1642 У. | 98 54896 170 М. | 900 89982 1655 У. | 97 53443 169 М.
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