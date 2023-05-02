Андреев Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 24 ноябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 191. АНДРЕЕВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 38 л. Гр. Солигаличск. у., Верховск. в., д. Едковой; — Н. С. 1 уч. Солигаличск. у. Кража, прин. раб. 6 м. с лиш. полит. и общ. пр. на 2 г. Исп. 24 нояб. 918.
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