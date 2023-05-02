Залиашвили Иван Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Залиашвили
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 19 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82424. ЗАЛІАШВИЛИ, ИВАНЪ (ВАНО) Михайловъ, 21 г. К. Телавск. у., с. Алматъ; — Тифлисск. О. С., 29 Янв. 910, 119, 152, 115, 1 ч. 1455, 1629 и 1632 У., по сов. съ 5-ю приг. сего О. С. отъ 22, 23, 25 и 27 Янв. 910 г. и 1 Марта 911 г. (1630 и 1632 У., каторж. раб. 4 г.), (1653 У., арест. отд. 1 г.), (1452 и 1453 У., каторж. раб. 10 л.), (1459 и 1634 У., каторж. раб. 10 л.) и (1630 и 1632 У., каторж. раб. 8 л.) и приг. Пом. Телавск. М. С. отъ 19 Янв. 910 г. (за кражу, тюр. 6 м.), каторж. раб. 10 л. Исп. 19 Апр. 911.
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