Никифоров Степан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Степан Дмитриевич

Никифоров Степан Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никифоров
Имя
Степан
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
27 октябрь 1918
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 160
Источник
Скан
Оригинальная запись
5109. Никифоров Степан Дмитриевич. Гр. Владимирск. у., Андреевск. в., д. Слуда;—Н. С 4 уч. Нерехтск. у. Побои, лиш. ибират. пр. на 1 г. Исп. 27 окт. 918.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.