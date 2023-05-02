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Масленников Козьма Родионович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Масленников
Имя
Козьма
Отчество
Родионович
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8827. МАСЛЕННИКОВ КОЗЬМА РОДИОНОВИЧ, 30 л., Воронежск. у., Чижевск. в., с. Малышево. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 140 и 183, лиш. св. 2 г. 7 м. 21 д. и пор. пр. 1 г. Исп. 6 сент. 923.

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