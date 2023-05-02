Самойлов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойлов Григорий Иванович

Самойлов Григорий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Самойлов
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
18789. САМОЙЛОВ, ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 34 л. Гр. Самарск. у., Алексеевск. в. и с.; — Р. Т. г. Самары. Укрыват. хлеба, лиш. св. 5 л. Исп. 3 марта 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close