Симонов Василий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Симонов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 322
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87571. СИМОНОВЪ, ВАСИЛІЙ ФЕДОРОВЪ, (по прозв. Хрушкій), 40 л. Мщ. г. Кологрива, рд. въ д. Липовѣ, Кузьминск. в., Кологрив. у.; — Вологод. О. С., 29 Нояб. 910, 152, 1641, 1 ч. 1653 и 1654 У., арест. отд. 5 л, Исп. 17 Марта 911. Сей приг. считать постан. по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 907 г. № 45127.
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