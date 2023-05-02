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Пчелкин Иван Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пчелкин
Имя
Иван
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
29 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
18485. ПЧЕЛКИН, ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 29 л. Гр. Волоколамск. у., Бухоловск. в.; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 10 л., с зач. 1 м. и 21 д. пр. з. Исп. 29 июня 920.

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