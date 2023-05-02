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Костромитинов Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Костромитинов
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 192
Источник
Скан
Оригинальная запись
6755. КОСТРОМИТИНОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 28 л., Уржумск. у., Теребиловск. в., д. Пониклы, Вятск. Губсуд, Ст. ст. 85, 142, расстрел, по амн. замен. лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л., Исп. 1 окт. 923.

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