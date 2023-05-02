Пржиемский Осип Кацпров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пржиемский
- Имя
- Осип
- Отчество
- Кацпров
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 203
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34778. ПРЖІЕМСКІЙ, ОСИПЪ КАЦПРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Гроецк. у., гм. и д. Дрвалевъ, 39 л., рд. т. же у., гм. Новая Весь, въ д. Фаленцинъ; — Радомск. О. С. (въ 9 р.), 134, 135, 1654¹ и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 19 Марта 905. | 902 6893 1655 У. | 88 34578 1655 У. | 98 96093 1655 У. | 84 45257 170 М. | 91 144310 1655 У. | 80 23514 1647 У. | 90 74076 1655 У. | 79 40621 169 М.
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