Романенко Анна Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Романенко
- Имя
- Анна
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 234
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8299. РОМАНЕНКО АННА ФЕДОРОВНА, 20 л., Краснодарск. у ., ст. Усть-Лабинской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 1 г. 1 м. 4 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 12 ноября 923.
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