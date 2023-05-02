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Свешников Владимир Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Свешников
Имя
Владимир
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
18 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 311
Источник
Скан
Оригинальная запись
87315. СВѢШНИКОВЪ, ВЛАДИМИРъ Ивановъ (онъ же Свѣчниковъ), 46 л. К. изъ сс. Каинск. у., Покровск. в., с. Антошинскаго, рд. Троицк. у., ст. Ключевской, въ п. Бобровскомъ; — Екатеринбургск. О. С., 27 Апр. 911, 152¹ и 2 ч. 1643 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 18 Іюня 911. | 909 152977 169 М.

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