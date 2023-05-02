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Иванова Мария Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Мария
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 91
Источник
Скан
Оригинальная запись
15468. ИВАНОВА, МАРИЯ НИКОЛАЕВНА, 48 л. Гр. Златоустовск. у., Кусинск. в. и л.; — Н. С. 3 уч. Златоустовск. у. Варка самог., лиш. св. 1 г., по амн. от нак. освоб.

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