Опарин Павел Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Опарин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 204
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7205. ОПАРИН ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ, 17 л., Слободск. у., Косинск, в., д Сметанинская. Вятск. Губсуд. Ст. . ст. 16 ч. 3, 142, 184 ч. 2, лиш. св. 1 г. 5 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 22 авг. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.