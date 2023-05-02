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Филанчук Антон Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филанчук
Имя
Антон
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
15 июнь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 368
Источник
Скан
Оригинальная запись
12610. ФИЛАНЧУК АНТОН ТИМОФЕЕВИЧ, 19 л., Ишимск. окр, Жиляковск. в., с. Алексеевского. Н. С. 2 уч. Ишимск. окр. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 Г. П. В. З. С. 15/ѴІ—24.

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