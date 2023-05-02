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Кочнев Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочнев
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 130
Источник
Скан
Оригинальная запись
25344. КОЧНЕВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 45 л. Гр. Ярославск. у., Курбск. в., д. Кочишной; — Н. С. 2 р. г. Ярославля. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 3 сент. 920.

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