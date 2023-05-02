Розенберг Моисей Хаимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Розенберг
- Имя
- Моисей
- Отчество
- Хаимов
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 292
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86835. РОЗЕНБЕРГЪ, МОИСЕЙ ХАИмовъ, 19 л. Мщ. м. Солоники, Новоалександров. у., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С., 19 Апр. 911, 115, 140, 152, 152¹, 9 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 911 г. № 56387, тюр. 1 г., съ зач. 6 м. предвар. заключ. Исп. 17 Іюня 911. | 909 43960 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 76458. | 906 31135 169 М.
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