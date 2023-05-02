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Кулинцов Михаил Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кулинцов
Имя
Михаил
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
26 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7562. КУЛИНЦОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, 19 л., Осташковск. у., Чернодарск. в., д. Кочище. Н. С. 13 р. г. Твери. Ст. 81в, лиш. св. 2½ г. Исп. 26 июня 923.

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