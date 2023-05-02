Урванцов Иван Каллистратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрванцов Иван Каллистратов

Урванцов Иван Каллистратов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Урванцов
Имя
Иван
Отчество
Каллистратов
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
Источник
Скан
Оригинальная запись
140336. УРВАНЦОВЪ, ИВАНЪ КАЛЛИСТРАТОВЪ. Зап. ряд. изъ к. Нолин. у., Срѣтенск. в., д. Карнауховской, 27 л.; — Вятск. О. С. 29 Сент. 909, 134, 135, 150 и 1 ч. 1465 У., тюр. 6 м. Исп. 5 Нояб. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close