Федоренко Поликарп Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоренко
- Имя
- Поликарп
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 25 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 482
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154968. ФЕДОРЕНКО. ПОЛИКАРПЪ Яковлевъ. Лиш. ос. пр. изъ каз. с. Комаровки, Чорбовск. в., Кобелякск. у., 68 л.; — Кобеляк. У. С. 4 Февр. 909 | 169, 2 и 4 п. 170 М., тюр. 10 м. Исп. 25 Февр. 909. | 902 1 12596 1629 У. | 98 41074 1483 У. | 900 29772 1483 У. | 93 1І0І90 1483 У.
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