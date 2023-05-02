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Демшин Павел Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демшин
Имя
Павел
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
15 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3819. ДЕМШИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 30 л., Слободск. у., Ильинск. в., д. Кулиш. Н. С. 1 уч. Слободск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 15 мая 923.

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