Дрозлов Яков Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дрозлов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46577. ДРОЗЛОВЪ, ЯКОВЪ ЕФИМОВЪ (онъ же Рязовъ и Дроздовъ). К. Валдайск. у., Ильяшинск. в., д. Городка, 18 л.; — Г. С. г. Валдая (въ 3 р.), 16 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 31 Мая 905. | 904 86501 169 М.
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