Лутков Мина Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лутков
- Имя
- Мина
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 147
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33279. ЛУТКОВЪ, МИНА ИВАНОВЪ (онъ же Щемелевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Старорусск. у., Должинск. в., с. Тюрикова, 57 л.; — Новгородск. О. С. (въ 5 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 8 м. Исп. 12 Апр. 905. | 902 46292 1655 У. | 91 149097 1688 У. | 95 109767 1653 У. | 91 87036 169 М.
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