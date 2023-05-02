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Бортник Родион Венедиктов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бортник
Имя
Родион
Отчество
Венедиктов
Дата исполнения приговора
06 ноябрь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
45392. БОРТНИКЪ, РОДІОНЪ ВЕНЕДИКтовъ. К. Ровен. у., Немовичск. в., с. Сарновъ, 19 л.; — М. С. 5 уч. Ровен. окр. (во 2 р.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 6 Нояб. 904. | 903 30283 1647 У.

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