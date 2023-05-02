Тимофеев Павел Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимофеев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139912. ТИМОФЕЕВЪ, ПАВЕЛЪ НИКОЛАЕВЪ. Мщ. сл. Панкратьевской, г. Москвы, 19 л.; — М. С. Кузнецк. уч. г. Москвы 10 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Окт. 909. | 909 32030 169 М.
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