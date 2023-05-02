Ушакова Александра Федотова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ушакова
- Имя
- Александра
- Отчество
- Федотова
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 419
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140370. УШАКОВА, АЛЕКСАНДРА ФЕДОТОВА. Лиш. ос. пр. изъ к. Спасск. у., в. и с. Деревенскаго, 61 г.; — Рязанск. О. С. 2 Сент. 909, 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 24 Окт. 909. | 908 27500 1655 У. | 906 82331 169 М. (гдѣ отчество указ. неправ.). | 906 24851 169 М. | 905 64479 172 М.
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