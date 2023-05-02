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— Филимон Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имя
Филимон
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
143884. ВАСИЛЬЕВЪ, ФИЛИМОНЪ (безъ фам.) (онъ же Ходкій). К. Псковск. г., Остров. у., Корешевск. в., д. Сорокоденова, 17 л., рд. Торопецк. у., Встеселовск. в., въ д. Котовѣ; — З. Н. 4 уч. Торопецк. у. 25 Сент. 909, 11, 173 и 174 М., тюр. 1 м. Исп. 31 Окт. 909.

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