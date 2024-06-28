Черевков Алексей Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черевков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 327
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46586. ЧЕРЕВКОВЪ, АЛЕКСѢЙ ЕФИмовъ. К. Богучарск. у., Залиманск. в., сл. Купянки, 35 л.; — Екатеринодар. О. С., (въ 4 р.), 152 и 2 ч. 1655 У., и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 3½ г. Исп. 13 Апр. 907. | 902 48766 1655 У. | 97 98928 1647 У.
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