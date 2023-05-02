Травинский Адам Феофилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Травинский
- Имя
- Адам
- Отчество
- Феофилов
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 328
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99300. ТРАВИНсКіЙ, АДАМЪ ФЕОФИловъ, 48 л. Мщ. г. Варшавы; — Варшавск. О. С., 18 Марта 911, 152¹ и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 2½ м. предв. заключ. Исп. 29 Апр. 911. | 910 44223 49 М. | 905 71079 50 М. | 910 27185 49 М. | 902 70134 49 М. | 909 96623 169 М.
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