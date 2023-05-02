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Звонарев Иван Прокопьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Звонарев
Имя
Иван
Отчество
Прокопьевич
Дата исполнения приговора
19 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4908. ЗВОНАРЕВ ИВАН ПРОКОПЬЕВИЧ, 19 Л., Щигровск. у., Липовчанск. в., д. Кшени. Курск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 19 июля 923.

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