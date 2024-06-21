Волкова Наталья Григорьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волкова
- Имя
- Наталья
- Отчество
- Григорьева
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48007. ВОЛКОВА, НАТАЛЬЯ Григорьева, 31 г. К. Галичск. у., Срѣтенск. в., д. Чахова, рд. Ростов. у., Щадневск. в., с. Лазарцево-Скоропейномъ; — Г. С. г. Ростова, Ярослав. г., 8 Марта 910, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 11 Февр. 911. 910 32225 169 М.
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