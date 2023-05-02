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Егоров Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
03 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4313. ЕГОРОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 28 л., Зубцовск. у., Ульяновск. в., д. Зеленкова. Алтайск. Губсуд. Ст. ст. 106 ч. 1, 113 ч. 2, 116, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 2 г. Исп. 3 сент. 923.

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