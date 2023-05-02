Коринский Николай Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коринский
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6522. КОРИНСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 45 л., б. Симбирск. у., Ново-Никулинск. в., с. Хохловки, б. Симбирск. Губсуд, Ст. ст. 105, 180 п. «з», лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 19 февр. 923.
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