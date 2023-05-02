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Носов Петр Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Носов
Имя
Петр
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
05 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
27266. НОСОВ, ПЕТР НИКИФОРОВИЧ, 67 л. Гр. Пертовск. у., Городовицк. в.; — Н. С. 5 уч. Порховск. у. Самоупр., лиш. св. 3 г. и лиш. пр. 5 л. Исп. 5 июня 920.

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