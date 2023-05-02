Таубиев Бийсултан Таубиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Таубиев
- Имя
- Бийсултан
- Отчество
- Таубиев
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 322
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 99156. ТАУбІЕВЪ, БІЙсУЛТАНЪ ТАУбіевъ, 35 л. Сс.-кат., рд. въ аулѣ Гендже, Хасавъ-Юртовск. окр.; — Владикавказ. О. С., 13 Мая 911, 1 ч. 313 и У. о сс., один. заключ. 25 дн. и прод. срока каторж. раб. 6 л. Исп. 4 Іюля 911. | 903 102240 1459 и 1631 У.
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