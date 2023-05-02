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Серегин Максим Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серегин
Имя
Максим
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
08 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 255
Источник
Скан
Оригинальная запись
9017. СЕРЕГИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, 27 л., Рязанск. у., Троицк. в. Рязанск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. п. «ж» и «г», 220, лиш. св. 3 г. Исп. 8 сент. 923.

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