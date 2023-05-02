Мезенцов Трофим Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мезенцов
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 24 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 223
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96499. МЕЗЕНЦОВЪ, ТРОФИМЪ ГРИгорьевъ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Барнаульск. у., Боровск. в., д. Гулоя; — М. С. 1 уч. Каинск. у., 24 Янв. 911, 16¹ и 169 М., тюр. 3 м., съ зач. 1 м. предв. заключ. Исп. 24 Янв. 911. | 908 36871 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 74125. | 901 75351 170 М.
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