Буйволов Василий Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буйволов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 30 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 42
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45458. БУЙВОЛОВЪ, ВАСИЛІЙ СТЕПАновъ. К. Мглин. у., Котляковск. в., с. Колачева, 38 л.; — У. Чл. О. С., по Мглинск. у., 2 п. 170, 3 п. 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 30 Мая 905.
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