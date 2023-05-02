Криваксин Павел Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Криваксин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 25 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 200
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7037. КРИВАКСИН ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ, 30 л., Краснококшайск. к., Вараксинск. в., д. Шан-Кузнецовой, Марийск. Облсуд, Ст. ст. 105, 109, 140, 180, лиш. св. 2 г., Исп. 25 авг. 923.
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