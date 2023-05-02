Макаров Леонтий Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Макаров
- Имя
- Леонтий
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8515. МАКАРОВ ЛЕОНТИЙ СТЕПАНОВИЧ, 28 л., г. Хвалынска. Саратовск. Ревтриб. Ст. 105, лиш. св. 8 л. Исп. 2 нояб. 922.
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