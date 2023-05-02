Макаров Леонтий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Леонтий Степанович

Макаров Леонтий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Леонтий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8515. МАКАРОВ ЛЕОНТИЙ СТЕПАНОВИЧ, 28 л., г. Хвалынска. Саратовск. Ревтриб. Ст. 105, лиш. св. 8 л. Исп. 2 нояб. 922.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.