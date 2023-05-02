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Гузов Степан Лукьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гузов
Имя
Степан
Отчество
Лукьянович
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3558. ГУЗОВ СТЕПАН ЛУКЬЯНОВИЧ, 22 л., Смоленск. у., Хохловск. в., д. Еловки. В. Т. пограничн. част. Западн. фр. Ст. 208 ч. 3, лиш. св. 1 г. Исп. 22 окт. 923.

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