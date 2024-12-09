— Яков Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Яков
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 23 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 484
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 155029. ФЕДОРОВЪ, ЯКОВЪ (безъ фам.). К. Гжатск. у., Климовск. в., д. Сколябина, 21 г.; — Г. С. г. Гжатска 16 Нояб. 909, 169, 8 п. 170 и 172 М. (укрыв.), тюр. 5 м. Исп. 23 Нояб. 909. | ' 909 85782 170¹ М. | 907 83470 172 М. | 908 135604 170¹ М.
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